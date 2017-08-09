Антон Заболотный: Хотел показать руководству ЦСКА, как я прибавил. Не знаю, приятно ли им было смотреть

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный поделился мнением о поражении от ЦСКА (1:2).

- Игра сложилась не так, как мы хотели. Считаю, ЦСКА мастеровитее и опытнее нас. Мне приятно было забить, но результат команды огорчает.

- Вы праздновали гол травмоопасно, сделали сальто. Тренер за такое не ругает?

- Для меня это не травмоопасно. Если бы следили за моей карьерой, знали бы: это для меня обыденно. И новые трюки найдутся.

- Против вас не играл Игорь Акинфеев. Тренер делал на этом акцент?

- Нет, мы ведь играли против ЦСКА - у них такая команда, которая не разрушается из-за одной позиции, пусть и такой важной. Это показала и игра: ЦСКА может справляться с любыми потерями.

- Вы по-футбольному рождены в ЦСКА. Был ли матч принципиальным для вас?

- Мотивация была хорошая. Хотелось показать клубу, насколько я изменился и прибавил за эти годы. Старался делать все, чтобы руководство, детско-юношеская школа это увидели. Не знаю, приятно им или нет посмотреть на своего воспитанника.

- В середине второго тайма в паузе к вам подошел Алан Дзагоев. О чем вы говорили?

- Мы же друзья. Спросили друг у друга, как дела. Пожелали удачи, - передает слова Заболотного корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 5-го тура на стадионе «Петровский» «Тосно» уступил ЦСКА со счетом 1:2. Форвард ЦСКА Аарон Оланаре открыл счет на 49-й минуте, однако «Тосно» сумел отыграть один мяч благодаря голу Антона Заболотного. Победный мяч на свой счет записал Алан Дзагоев.

После пяти туров ЦСКА с 9 очками располагается на 4-й строчке. «Тосно», который набрал 3 очка, на 12-м месте.

Следующий матч тосненцы проведут в гостях против «Локомотива» 13 августа. ЦСКА 12 августа сыграет со «Спартаком».