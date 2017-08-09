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Антон Заболотный: Хотел показать руководству ЦСКА, как я прибавил. Не знаю, приятно ли им было смотреть

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный поделился мнением о поражении от ЦСКА (1:2).

- Игра сложилась не так, как мы хотели. Считаю, ЦСКА мастеровитее и опытнее нас. Мне приятно было забить, но результат команды огорчает.

- Вы праздновали гол травмоопасно, сделали сальто. Тренер за такое не ругает?
- Для меня это не травмоопасно. Если бы следили за моей карьерой, знали бы: это для меня обыденно. И новые трюки найдутся.

- Против вас не играл Игорь Акинфеев. Тренер делал на этом акцент?
- Нет, мы ведь играли против ЦСКА - у них такая команда, которая не разрушается из-за одной позиции, пусть и такой важной. Это показала и игра: ЦСКА может справляться с любыми потерями.

- Вы по-футбольному рождены в ЦСКА. Был ли матч принципиальным для вас?
- Мотивация была хорошая. Хотелось показать клубу, насколько я изменился и прибавил за эти годы. Старался делать все, чтобы руководство, детско-юношеская школа это увидели. Не знаю, приятно им или нет посмотреть на своего воспитанника.

- В середине второго тайма в паузе к вам подошел Алан Дзагоев. О чем вы говорили?
- Мы же друзья. Спросили друг у друга, как дела. Пожелали удачи, - передает слова Заболотного корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 5-го тура на стадионе «Петровский» «Тосно» уступил ЦСКА со счетом 1:2. Форвард ЦСКА Аарон Оланаре открыл счет на 49-й минуте, однако «Тосно» сумел отыграть один мяч благодаря голу Антона Заболотного. Победный мяч на свой счет записал Алан Дзагоев.

После пяти туров ЦСКА с 9 очками располагается на 4-й строчке. «Тосно», который набрал 3 очка, на 12-м месте. 

Следующий матч тосненцы проведут в гостях против «Локомотива» 13 августа. ЦСКА 12 августа сыграет со «Спартаком».

Матч

Тосно - ЦСКА - 1:2 (0:0)

Голы

Оланаре 49 (0:1). Заболотный 57 (1:1). Дзагоев 62 (1:2).

Состав

Тосно: Юрченко, Дугалич, Абазов (Мелкадзе, 59), Буйволов, Чернов, Карницкий, Казаев (Мирзов, 40), Галиулин, Роша, Заболотный, Марков (Трошечкин, 63)

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Березуцкий А., Игнашевич, Васин, Фернандес, Натхо (Вернблум, 81), Миланов, Головин (Дзагоев, 57), Чалов (Витиньо, 57), Оланаре

Предупреждения:

нет - Васин, 86

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

09 августа 20:00, Петровский, Текстовая трансляция

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