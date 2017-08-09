Форвард «Тосно» Евгений Марков: Контролировали игру с ЦСКА, но пропустили глупые голы
Форвард «Тосно» Евгений Марков поделился мнением об игре против ЦСКА (1:2).
- Не знаю, что не получилось. Пропустили глупые голы. Считаю, мы играли не хуже ЦСКА, контролировали ход игры, но проиграли.
- Летом вам предлагали поехать на просмотр в ЦСКА, а вы отказались. Матч поэтому был принципиальным?
- Такой же, как и все остальные.
- Была установка бить почаще по воротам молодого вратаря соперника?
- Нет, такой установки не было. Конечно, мы смотрели матч ЦСКА против «Рубина», видели, что он играет неуверенно. Хотели наказать, но не получилось.
- ЦСКА - конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство?
- Не знаю. Мы на равных играли с ЦСКА. Не знаю, будут ли армейцы чемпионами. Мне кажется, «Зенит» играет сильнее.
- «Тосно» освоился в премьер-лиге?
- Да, мы сыграли уже с ЦСКА, «Зенитом» и «Краснодаром». Поняли, как все устроено в РФПЛ.
- Вы в Туле забили ваш первый мяч в премьер-лиге. Как спали после этого события?
- Эмоции были, но сплю я всегда хорошо (улыбается), - передает слова Маркова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в матче 5-го тура на стадионе «Петровский» «Тосно» уступил ЦСКА со счетом 1:2. Форвард ЦСКА Аарон Оланаре открыл счет на 49-й минуте, однако «Тосно» сумел отыграть один мяч благодаря голу Антона Заболотного. Победный мяч на свой счет записал Алан Дзагоев.
После пяти туров ЦСКА с 9 очками располагается на 4-й строчке. «Тосно», который набрал 3 очка, на 12-м месте.
Следующий матч тосненцы проведут в гостях против «Локомотива» 13 августа. ЦСКА 12 августа сыграет со «Спартаком».
Матч
Голы
Оланаре 49 (0:1). Заболотный 57 (1:1). Дзагоев 62 (1:2).
Состав
Тосно: Юрченко, Дугалич, Абазов (Мелкадзе, 59), Буйволов, Чернов, Карницкий, Казаев (Мирзов, 40), Галиулин, Роша, Заболотный, Марков (Трошечкин, 63)
ЦСКА: Помазун, Набабкин, Березуцкий А., Игнашевич, Васин, Фернандес, Натхо (Вернблум, 81), Миланов, Головин (Дзагоев, 57), Чалов (Витиньо, 57), Оланаре
Предупреждения:
нет - Васин, 86
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
09 августа 20:00, Петровский, Текстовая трансляция