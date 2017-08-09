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Марио Фернандес: Не в курсе новых покупок ЦСКА, да у нас и так сильный состав

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился мнением о победе над «Тосно» (2:1).

- Всегда трудно играть на выезде. Нужно прилагать дополнительные усилия, чтобы победить. Но даже когда мы пропустили, мы не остановились и одержали победу. После поражения в прошлом туре нам важно было победить и мы справились с этой задачей.

- Это был ваш первый голевой пас в этом сезоне.
- Да-да, но я всегда стараюсь отдавать побольше передач. 

- Этим летом ЦСКА не купил ни одного игрока. Ждете новых футболистов?
- Я не особо в курсе этого вопроса. У нас итак сильная команда, хотя мы всегда рады видеть новичков.

Напомним, ЦСКА выиграл у «Тосно» со счетом 2:1 благодаря голам Аарона Оланаре и Алана Дзагоева. Единственный мяч в ворота армейцев забил Антон Заболотный.

После пяти туров подопечные Виктора Гончаренко занимают пятое место в турнирной таблице, имея в активе девять очков.

12 августа в матче шестого тура РФПЛ ЦСКА примет на «ВЭБ Арене» «Спартак». 

Матч

Тосно - ЦСКА - 1:2 (0:0)

Голы

Оланаре 49 (0:1). Заболотный 57 (1:1). Дзагоев 62 (1:2).

Состав

Тосно: Юрченко, Дугалич, Абазов (Мелкадзе, 59), Буйволов, Чернов, Карницкий, Казаев (Мирзов, 40), Галиулин, Роша, Заболотный, Марков (Трошечкин, 63)

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Березуцкий А., Игнашевич, Васин, Фернандес, Натхо (Вернблум, 81), Миланов, Головин (Дзагоев, 57), Чалов (Витиньо, 57), Оланаре

Предупреждения:

нет - Васин, 86

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

09 августа 20:00, Петровский, Текстовая трансляция

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