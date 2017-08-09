Марио Фернандес: Не в курсе новых покупок ЦСКА, да у нас и так сильный состав

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился мнением о победе над «Тосно» (2:1).

- Всегда трудно играть на выезде. Нужно прилагать дополнительные усилия, чтобы победить. Но даже когда мы пропустили, мы не остановились и одержали победу. После поражения в прошлом туре нам важно было победить и мы справились с этой задачей.

- Это был ваш первый голевой пас в этом сезоне.

- Да-да, но я всегда стараюсь отдавать побольше передач.

- Этим летом ЦСКА не купил ни одного игрока. Ждете новых футболистов?

- Я не особо в курсе этого вопроса. У нас итак сильная команда, хотя мы всегда рады видеть новичков.

Напомним, ЦСКА выиграл у «Тосно» со счетом 2:1 благодаря голам Аарона Оланаре и Алана Дзагоева. Единственный мяч в ворота армейцев забил Антон Заболотный.

После пяти туров подопечные Виктора Гончаренко занимают пятое место в турнирной таблице, имея в активе девять очков.

12 августа в матче шестого тура РФПЛ ЦСКА примет на «ВЭБ Арене» «Спартак».