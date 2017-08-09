Денис Глушаков – о поражении от «Зенита»: За это еще во втором круге отыграемся

Капитан и полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков высказался о поражении от «Зенита» в 4-м туре РФПЛ (1:5), а также прокомментировал травму Артема Тимофеева.

Напомним, хавбек столичного клуба получил повреждение в сегодняшнем матче с тульским «Арсеналом» (2:0).

«Каррера сказал слова поддержки. Но все понимали, что необходимо реабилитироваться за поражение в матче с «Зенитом». Хотя, за это еще во втором круге отыграемся.

Много замен по сравнению с прошлой встречей? Не знаю, нам тренер не объясняет. Это его решение. Раз он посчитал так нужным, то все правильно. По травме Тимофеева же все станет ясно после МРТ», – цитирует Глушакова официальный сайт телеканала «Матч ТВ».