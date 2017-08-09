Денис Глушаков – о поражении от «Зенита»: За это еще во втором круге отыграемся
Капитан и полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков высказался о поражении от «Зенита» в 4-м туре РФПЛ (1:5), а также прокомментировал травму Артема Тимофеева.
Напомним, хавбек столичного клуба получил повреждение в сегодняшнем матче с тульским «Арсеналом» (2:0).
«Каррера сказал слова поддержки. Но все понимали, что необходимо реабилитироваться за поражение в матче с «Зенитом». Хотя, за это еще во втором круге отыграемся.
Много замен по сравнению с прошлой встречей? Не знаю, нам тренер не объясняет. Это его решение. Раз он посчитал так нужным, то все правильно. По травме Тимофеева же все станет ясно после МРТ», – цитирует Глушакова официальный сайт телеканала «Матч ТВ».
Матч
Голы
Промес 20 (1:0). Зе Луиш 84 (2:0).
Состав
Спартак: Селихов, Таски, Петкович (Ещенко, 62), Тигиев, Джикия, Пашалич, Тимофеев (Глушаков, 31), Ананидзе (Попов, 65), Промес, Самедов, Зе Луиш
Арсенал: Габулов, Беляев, Альварес, Денисов, Чаушич, Берхамов (Боурчану, 21), Максимов (Горбатенко, 62), Александров, Ткачёв, Шевченко, Джорджевич (Сикоев, 77)
Предупреждения:
Тигиев, 24; Самедов, 63 - Альварес, 45; Денисов, 75; Беляев, 90
Судья:
Сергей Куликов (Россия)
Место и дата
09 августа 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция