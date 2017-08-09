Артем Тимофеев: Не хочу говорить о травме, надежда умирает последней

Полузащитник московского «Спартака» Артем Тимофеев поведал журналистам о своей травме. Напомним, игрок получил повреждение в матче 5-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (2:0).

«Если честно, вообще не хочу говорить. Пока все равно ничего неизвестно, МРТ завтра. Что случилось? «Ушла» опорная нога, голень ушла вперед, а бедро осталось на месте. Почувствовал в этот момент боль, хруст. Врачи ничего не говорят, и я не хочу пока что. Все расскажут завтра. Боль сейчас немного отпустила, ноет, но не сильно. Есть ли надежда, что травма несерьезная? Надежда умирает последней», – цитирует игрока «Чемпионат».