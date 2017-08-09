Артем Тимофеев: Не хочу говорить о травме, надежда умирает последней
Полузащитник московского «Спартака» Артем Тимофеев поведал журналистам о своей травме. Напомним, игрок получил повреждение в матче 5-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (2:0).
«Если честно, вообще не хочу говорить. Пока все равно ничего неизвестно, МРТ завтра. Что случилось? «Ушла» опорная нога, голень ушла вперед, а бедро осталось на месте. Почувствовал в этот момент боль, хруст. Врачи ничего не говорят, и я не хочу пока что. Все расскажут завтра. Боль сейчас немного отпустила, ноет, но не сильно. Есть ли надежда, что травма несерьезная? Надежда умирает последней», – цитирует игрока «Чемпионат».
Матч
Голы
Промес 20 (1:0). Зе Луиш 84 (2:0).
Состав
Спартак: Селихов, Таски, Петкович (Ещенко, 62), Тигиев, Джикия, Пашалич, Тимофеев (Глушаков, 31), Ананидзе (Попов, 65), Промес, Самедов, Зе Луиш
Арсенал: Габулов, Беляев, Альварес, Денисов, Чаушич, Берхамов (Боурчану, 21), Максимов (Горбатенко, 62), Александров, Ткачёв, Шевченко, Джорджевич (Сикоев, 77)
Предупреждения:
Тигиев, 24; Самедов, 63 - Альварес, 45; Денисов, 75; Беляев, 90
Судья:
Сергей Куликов (Россия)
Место и дата
09 августа 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция