Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-2- : -Зенит-2
Футбол  Ахмат- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Шубенков: В Пекине у меня было другое настроение

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сергей Шубенков рассказал, почему не смог защитить титул чемпиона мира, завоеванным им два года назад в Пекине.

Напомним, что на проходящем в эти дни в Лондоне ЧМ-2017 россиянин стал серебряным призером, уступив в финале ямайцу Омару Маклеоду.

- Думаю, сказался настрой, - приводит слова Шубенкова корреспондент «Советского спорта». - Тогда, два года назад, я поймал какую-то нереальную волну позитива. Выходил на дорожку - и испытывал натуральный кайф от того, что делаю! В итоге и бежалось легко, свободно, и дышалось полной грудью. Сейчас такого ощущения не было. Вместо него появилось волнение, мандраж. Это слегка сковывало. В первый день пришлось непросто, когда отборочные раунды проходил. Мог и в финал не попасть - остался третьим в своем полуфинальном забеге. Зато перед решающим стартом отпустило. Просто радовался, что отобрался в число его участников, и постарался выжать из себя максимум.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сокирский и Пронкин вышли в финал чемпионата мира в ЛондонеРоссияне Алексей Сокирский и Валерий Пронкин, выступающие под нейтральным флагом на чемпионате мира в Лондоне, вышли в финал в метании молота.Сергей Шубенков: Кроме иностранной прессы, все остальные относятся дружелюбноСеребряный призер чемпионата мира-2017 Сергей Шубенков рассказал об отношении к российским атлетам на турнире в Лондоне.Сергей Шубенков: Последние метры пробежал хуже, но Маклеода все равно было не догнатьРоссиянин Сергей Шубенков прокомментировал итоги финального забега на 110 м с барьерами на чемпионате мира в Лондоне, по результатам которого он стал серебряным призером.Клишина выиграла квалификацию чемпионата мира в прыжках в длинуНа проходящем в Лондоне чемпионате мира по легкой атлетике россиянка Дарья Клишина с результатом 6,66 метра выиграла квалификацию в прыжках в длину.Александр Меньков: Если бы тренер поехал со мной на ЧМ, вышло бы много морокиЧемпион мира по прыжкам в длину Александр Меньков объяснил, почему поехал на чемпионат мира в Лондон без тренера.
Футбол
Денис Глушаков – о поражении от «Зенита»: За это еще во втором круге отыграемся
Футбол
Юрий Семин: «Рубин» в обороне играет блестяще, Казань никак не возьмем
Футбол
Дмитрий Парфенов: Наверное, потрепали ЦСКА, раз они выпустили Дзагоева и Витиньо
Футбол
Футболисты «Спартака» отказались от общения с прессой
все новости
Сергей Шубенков
Сергей Шубенковвсе новости
Чемпионат мира по легкой атлетике
Чемпионат мира по легкой атлетике