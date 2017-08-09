Сергей Шубенков: В Пекине у меня было другое настроение

Сергей Шубенков рассказал, почему не смог защитить титул чемпиона мира, завоеванным им два года назад в Пекине.

Напомним, что на проходящем в эти дни в Лондоне ЧМ-2017 россиянин стал серебряным призером, уступив в финале ямайцу Омару Маклеоду.

- Думаю, сказался настрой, - приводит слова Шубенкова корреспондент «Советского спорта». - Тогда, два года назад, я поймал какую-то нереальную волну позитива. Выходил на дорожку - и испытывал натуральный кайф от того, что делаю! В итоге и бежалось легко, свободно, и дышалось полной грудью. Сейчас такого ощущения не было. Вместо него появилось волнение, мандраж. Это слегка сковывало. В первый день пришлось непросто, когда отборочные раунды проходил. Мог и в финал не попасть - остался третьим в своем полуфинальном забеге. Зато перед решающим стартом отпустило. Просто радовался, что отобрался в число его участников, и постарался выжать из себя максимум.