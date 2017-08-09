Сергей Шубенков: Последние метры пробежал хуже, но Маклеода все равно было не догнать

Россиянин Сергей Шубенков прокомментировал итоги финального забега на 110 м с барьерами на чемпионате мира в Лондоне, по результатам которого он стал серебряным призером.

- В целом, я нормально провел финал. Только в конце, на восьмом-девятом барьере, немного сдал, но тогда уже стало понятно - Маклеода не догоню. А так мы потом анализировали забег. Кому-то показалось, что я очень быстро начал и мог финишировать раньше, но это не так - на самом деле, просто все остальные стартовали хуже обычного. По графику самого бега видно, что выбежать из 13 секунд было нереально. Максимум – снял бы 4-5 «сотых» со своих итоговых 13,14. Этого все равно бы для золота не хватило, - рассказал Шубенков корреспонденту «Советского спорта».