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Сергей Шубенков: Последние метры пробежал хуже, но Маклеода все равно было не догнать

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Сергей Шубенков прокомментировал итоги финального забега на 110 м с барьерами на чемпионате мира в Лондоне, по результатам которого он стал серебряным призером.

- В целом, я нормально провел финал. Только в конце, на восьмом-девятом барьере, немного сдал, но тогда уже стало понятно - Маклеода не догоню. А так мы потом анализировали забег. Кому-то показалось, что я очень быстро начал и мог финишировать раньше, но это не так - на самом деле, просто все остальные стартовали хуже обычного. По графику самого бега видно, что выбежать из 13 секунд было нереально. Максимум – снял бы 4-5 «сотых» со своих итоговых 13,14. Этого все равно бы для золота не хватило, - рассказал Шубенков корреспонденту «Советского спорта».

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