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Сергей Шубенков: Кроме иностранной прессы, все остальные относятся дружелюбно

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Серебряный призер чемпионата мира-2017 Сергей Шубенков рассказал об отношении к российским атлетам на турнире в Лондоне.

- На самом деле, атмосфера очень дружелюбная, - приводит слова Шубенкова корреспондент «Советского спорта». - Соперники были рады меня видеть, иностранные болельщики относились нормально - никто криво не смотрел, в спину ничего не говорил. Единственные, кто что-то пытается нагнетать в данной ситуации - зарубежная пресса. Но на нее можно не обращать внимания.

Как пример - в отеле, где я жил, волонтеры внизу устроили стену почета. Распечатывали фото всех, кто завоевал награды, просили их расписаться и вешали все это на специальный стенд. Я исключением не стал - тоже с меня и автограф потребовали, и совместное фото.

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