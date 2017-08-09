Дмитрий Шнякин: Дзюба отказался от перехода в «Локомотив»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал об интересе московского «Локомотива» к форварду «Зенита» Артему Дзюбе.

«Ведется очень серьезная работа по поиску возможного сменщика Ари. Скажем так, довольно высокопоставленное лицо в «Локомотиве» доверило мне следующую информацию. Клуб действительно вел переговоры с Артемом Дзюбой. Был выход на него, но игрок отказывается переходить в «Локомотив», да и «Зенит» не так чтобы этого хочет. Безусловно, Артем будет биться за место в основе, где сейчас Кокорин и Дриусси», – заявил Шнякин в эфире телеканала «Наш Футбол».

Напомним, игрок является воспитанником московского «Спартака». В 2015 году нападающий перебрался в «Зенит».

В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел во всех турнирах 7 матчей и не отметился голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает Дзюбу в 9 млн евро, а его контракт с питерским клубом истекает в 2020 году.

Ранее сообщалось, что к российскому игроку проявляет интерес турецкий «Фенербахче».

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