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Виктор Гончаренко: Помазун? Все должны были разделить с ним вину за пропущенные голы от «Рубина»

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко пообщался с клубной пресс-службой после победы над «Тосно» в 5-м туре РФПЛ (2:1).

«Мы довольны победой. После неудачного матча важно было набрать три очка. Считаю, провели хорошую игру, особенно во втором тайме, где было много атак, которые могли исход поединка решить раньше. Когда не забиваешь, чувствуешь нервозность у своих ворот. Хотя за исключением гола соперник не создал чего-то серьезного. Важная победа в таком графике, будем готовиться к следующему матчу.

Можно ли сказать, что Илья Помазун после этой игры обрел уверенность? Не думаю, что он ее вообще терял. Понятно, что предыдущий матч не пошел ему в актив. Но все должны были разделить с ним вину за пропущенные с «Рубином» голы», – заявил специалист.

12 августа ЦСКА примет на домашней арене московский «Спартак».

Матч

Тосно - ЦСКА - 1:2 (0:0)

Голы

Оланаре 49 (0:1). Заболотный 57 (1:1). Дзагоев 62 (1:2).

Состав

Тосно: Юрченко, Дугалич, Абазов (Мелкадзе, 59), Буйволов, Чернов, Карницкий, Казаев (Мирзов, 40), Галиулин, Роша, Заболотный, Марков (Трошечкин, 63)

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Березуцкий А., Игнашевич, Васин, Фернандес, Натхо (Вернблум, 81), Миланов, Головин (Дзагоев, 57), Чалов (Витиньо, 57), Оланаре

Предупреждения:

нет - Васин, 86

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

09 августа 20:00, Петровский, Текстовая трансляция

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