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Марио Фернандес: «Спартак» для нас – самый принципиальный соперник

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник ЦСКА Марио Фернандес после победы над «Тосно» (2:1) поделился мнением о принципиальности матча со «Спартаком» и рассказал о причинах пропуска Кубка конфедераций. 

- Для вас есть разница между матчами против «Спартака» и «Зенита»?
- Это две великие команды. Матчи против «Локомотива», «Зенита», «Спартака» всегда складываются непросто. Но «Спартак» для нас – самый принципиальный соперник, победа в дерби очень важна.

- Вы пропустили Кубок конфедераций. Были разочарованы?
- Конечно, я хотел бы там сыграть! Но из-за проблем с носом не смог это сделать, мне нужна была операция, - передает слова Фернандеса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 12 августа ЦСКА примет «Спартак» на «ВЭБ Арене». Игра начнется в 17:30.

Марио Фернандес привлекался к тренировкам со сборной России. 

Матч

Тосно - ЦСКА - 1:2 (0:0)

Голы

Оланаре 49 (0:1). Заболотный 57 (1:1). Дзагоев 62 (1:2).

Состав

Тосно: Юрченко, Дугалич, Абазов (Мелкадзе, 59), Буйволов, Чернов, Карницкий, Казаев (Мирзов, 40), Галиулин, Роша, Заболотный, Марков (Трошечкин, 63)

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Березуцкий А., Игнашевич, Васин, Фернандес, Натхо (Вернблум, 81), Миланов, Головин (Дзагоев, 57), Чалов (Витиньо, 57), Оланаре

Предупреждения:

нет - Васин, 86

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

09 августа 20:00, Петровский, Текстовая трансляция

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