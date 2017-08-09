Марио Фернандес: «Спартак» для нас – самый принципиальный соперник

Защитник ЦСКА Марио Фернандес после победы над «Тосно» (2:1) поделился мнением о принципиальности матча со «Спартаком» и рассказал о причинах пропуска Кубка конфедераций.

- Для вас есть разница между матчами против «Спартака» и «Зенита»?

- Это две великие команды. Матчи против «Локомотива», «Зенита», «Спартака» всегда складываются непросто. Но «Спартак» для нас – самый принципиальный соперник, победа в дерби очень важна.

- Вы пропустили Кубок конфедераций. Были разочарованы?

- Конечно, я хотел бы там сыграть! Но из-за проблем с носом не смог это сделать, мне нужна была операция, - передает слова Фернандеса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 12 августа ЦСКА примет «Спартак» на «ВЭБ Арене». Игра начнется в 17:30.

Марио Фернандес привлекался к тренировкам со сборной России.