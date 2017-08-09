Марио Фернандес: «Спартак» для нас – самый принципиальный соперник
Защитник ЦСКА Марио Фернандес после победы над «Тосно» (2:1) поделился мнением о принципиальности матча со «Спартаком» и рассказал о причинах пропуска Кубка конфедераций.
- Для вас есть разница между матчами против «Спартака» и «Зенита»?
- Это две великие команды. Матчи против «Локомотива», «Зенита», «Спартака» всегда складываются непросто. Но «Спартак» для нас – самый принципиальный соперник, победа в дерби очень важна.
- Вы пропустили Кубок конфедераций. Были разочарованы?
- Конечно, я хотел бы там сыграть! Но из-за проблем с носом не смог это сделать, мне нужна была операция, - передает слова Фернандеса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, 12 августа ЦСКА примет «Спартак» на «ВЭБ Арене». Игра начнется в 17:30.
Марио Фернандес привлекался к тренировкам со сборной России.
Матч
Голы
Оланаре 49 (0:1). Заболотный 57 (1:1). Дзагоев 62 (1:2).
Состав
Тосно: Юрченко, Дугалич, Абазов (Мелкадзе, 59), Буйволов, Чернов, Карницкий, Казаев (Мирзов, 40), Галиулин, Роша, Заболотный, Марков (Трошечкин, 63)
ЦСКА: Помазун, Набабкин, Березуцкий А., Игнашевич, Васин, Фернандес, Натхо (Вернблум, 81), Миланов, Головин (Дзагоев, 57), Чалов (Витиньо, 57), Оланаре
Предупреждения:
нет - Васин, 86
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
09 августа 20:00, Петровский, Текстовая трансляция