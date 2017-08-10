Сокирский и Пронкин вышли в финал чемпионата мира в Лондоне

Россияне Алексей Сокирский и Валерий Пронкин, выступающие под нейтральным флагом на чемпионате мира в Лондоне, вышли в финал в метании молота.

Сокирский, выступавший в группе А, с первой попытки показал квалификационный результат 75,50 метра и отказался от следующих попыток. Пронкин выступал в группе В. Валерий отправил снаряд на 75,09 метра и отобрался в финал, показав 10-й результат.

Отметим, что еще один представитель России Сергей Литвинов в лучшей попытке показал результат 73,48 метра, занял 17-е место в квалификации и в финал не попал.