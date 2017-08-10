Рифат Жемалетдинов: «Локомотив» ничего не создал. В первом тайме мы доминировали на поле
Нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов, ставший автором гола в ворота «Локомотива», дал комментарий после игры.
Напомним, команды разошлись миром (1:1) в 5-м туре РФПЛ. Столичный клуб ушел от поражения в самой концовке встречи.
«Конечно, чувствую разочарование. Пропускать на 92-ой минуте очень обидно для любой команды. Победа в меньшинстве была бы логичной. «Локомотив» ничего не создал. В первом тайме мы доминировали на поле. Нашу игру сломало удаление, хотя мы и вдесятером боролись. Почему я бил пенальти? Это было решение тренера», – цитирует игрока официальный сайт «Рубина».
Матч
Голы
Жемалетдинов 62 (1:0 - пен.). Кверквелия 90 (1:1).
Состав
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Бауэр, Гранат, Кудряшов, Камболов (Кузьмин, 82), Оздоев, Мвила, Жемалетдинов (Сонг, 66), Азмун, Жонатас
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус, Игнатьев, Миранчук А., Денисов И., Фернандеш, Миранчук А., Тарасов (Галаджан, 75), Баринов (Корян, 67)
Предупреждения:
Азмун, 37; Жонатас, 37; Рыжиков, 90 - Миранчук А., 37; Денисов И., 51; Баринов, 61; Игнатьев, 84
Удаления:
Жонатас, 52 - нет
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
09 августа 20:00, Казань Арена, Текстовая трансляция