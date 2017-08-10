Рифат Жемалетдинов: «Локомотив» ничего не создал. В первом тайме мы доминировали на поле

Нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов, ставший автором гола в ворота «Локомотива», дал комментарий после игры.

Напомним, команды разошлись миром (1:1) в 5-м туре РФПЛ. Столичный клуб ушел от поражения в самой концовке встречи.

«Конечно, чувствую разочарование. Пропускать на 92-ой минуте очень обидно для любой команды. Победа в меньшинстве была бы логичной. «Локомотив» ничего не создал. В первом тайме мы доминировали на поле. Нашу игру сломало удаление, хотя мы и вдесятером боролись. Почему я бил пенальти? Это было решение тренера», – цитирует игрока официальный сайт «Рубина».