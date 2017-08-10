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«Спартак» готов платить Гараю 5 млн евро в год

Источник:  ASКомментарии

Как сообщает авторитетное издание AS, защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай близок к возвращению в чемпионат России.

Согласно источнику, следующий клубом игрока станет московский «Спартак». Отмечается, что красно-белые предложили 30-летнему аргентинцу 5 млн евро за сезон. Также источник уверяет, что действующий чемпион РФПЛ готов выложить за экс-защитника «Зенита» 20 млн евро. Клубы продолжают переговоры по трансферу. 

В минувшем сезоне Гарай провел за «Валенсию» в чемпионате Испании 27 матчей (3 гола и 7 желтых карточек). Контракт защитника с «летучими мышами» истекает в 2020 году, а его трансферный лист оценивается в 15 млн евро.

Ранее бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков сообщил, что аргентинец летом 2016 года был близок к переходу в «Челси». Согласно СМИ, к Гараю также проявляет интерес миланский «Интер».

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