«Ахмат» – «Краснодар». Начало текстовой трансляции – 20.00 мск
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня, 10 августа, в матче 5-го тура РФПЛ «Ахмат» примет на домашней арене «Краснодар».
Встреча состоится в Грозном и стартует в 20.00 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
На данный момент подопечные Олега Кононова занимают 6-е место в таблице, набрав 9 очков. «Быки» расположились на 8-й строчке, имея в своем активе 7 баллов.
Матч
Место и дата
10 августа 20:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
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