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Сергей Фурсенко: Назначение Манчини – правильный выбор. Посмотрите, как при нем прибавил тот же Кокорин

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко оценил работу нового главного тренера команды Роберто Манчини. Напомним, итальянец возглавил российский клуб этим летом.

«Если вы посмотрите профессионально, то Манчини полностью переиграл Карреру в недавнем матче со «Спартаком». И нам удалось за короткое время создать боеспособный коллектив. Все это не может не радовать. Но за этим всем стоит огромный коллектив единомышленников. Для реального становления команды нужно минимум полсезона, а игроки «Зенита» через два месяца показывают очень приличный футбол. Манчини проводит очень насыщенные тренировки и массу внимания уделяет тактике. Много работает с отдельными игроками. 

Когда был Дик Адвокат в клубе, он держал дистанцию с игроками. Манчини – другой человек, он близок футболистам, это очень ценится. Важно и то, что в свое время Роберто был очень сильным игроком. Манчини по очень многим параметрам манил, чтобы с ним поработать. В 2010 году он должен был стать главным тренером сборной России. Сейчас у нас наконец получилось в «Зените». И два месяца работы уже показали, что мы сделали правильный выбор. Посмотрите, как при нем прибавил тот же Кокорин», – цитирует Фурсенко «Чемпионат».

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