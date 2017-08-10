Сергей Фурсенко: Назначение Манчини – правильный выбор. Посмотрите, как при нем прибавил тот же Кокорин

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко оценил работу нового главного тренера команды Роберто Манчини. Напомним, итальянец возглавил российский клуб этим летом.

«Если вы посмотрите профессионально, то Манчини полностью переиграл Карреру в недавнем матче со «Спартаком». И нам удалось за короткое время создать боеспособный коллектив. Все это не может не радовать. Но за этим всем стоит огромный коллектив единомышленников. Для реального становления команды нужно минимум полсезона, а игроки «Зенита» через два месяца показывают очень приличный футбол. Манчини проводит очень насыщенные тренировки и массу внимания уделяет тактике. Много работает с отдельными игроками.

Когда был Дик Адвокат в клубе, он держал дистанцию с игроками. Манчини – другой человек, он близок футболистам, это очень ценится. Важно и то, что в свое время Роберто был очень сильным игроком. Манчини по очень многим параметрам манил, чтобы с ним поработать. В 2010 году он должен был стать главным тренером сборной России. Сейчас у нас наконец получилось в «Зените». И два месяца работы уже показали, что мы сделали правильный выбор. Посмотрите, как при нем прибавил тот же Кокорин», – цитирует Фурсенко «Чемпионат».