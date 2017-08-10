Роберто Манчини: Ничья не должна нас остановить! «Зенит», вперед!

Аршак Корян – о матче с «Рубином»: Нельзя воспринимать эту ничью как победу, но одно очко мы заработали

Нападающий московского «Локомотива» Аршак Корян дал комментарий после игры с «Рубином» (1:1) в 5-м туре РФПЛ.