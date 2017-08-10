Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-2- : -Зенит-2
Футбол  Ахмат- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роберто Манчини: Ничья не должна нас остановить! «Зенит», вперед!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини оставил пост на своей странице в Twitter, посвященный матчу с «Уралом» (1:1) в 5-м туре РФПЛ.

«У нас было много возможностей, но нам не удалось все довести до конца. Ничья не должна нас остановить! «Зенит», вперед!», – написал специалист.

Матч

Урал - Зенит - 1:1 (1:0)

Голы

Бикфалви 35 (1:0). Кокорин 60 (1:1).

Состав

Урал: Годзюр, Меркулов, Ароян, Балажиц, Димитров, Бикфалви, Кулаков, Григорьев (Лунгу, 59), Фидлер, Емельянов (Бавин, 74), Ильин (Портнягин, 84)

Зенит: Лунев, Нету, Кришито, Терентьев, Маммана, Паредес (Жирков, 88), Кузяев, Шатов (Краневиттер, 46), Ерохин, Дриусси (Дзюба, 80), Кокорин

Предупреждения:

Ильин, 77 - Нету, 77

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

09 августа 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Аршак Корян – о матче с «Рубином»: Нельзя воспринимать эту ничью как победу, но одно очко мы заработалиНападающий московского «Локомотива» Аршак Корян дал комментарий после игры с «Рубином» (1:1) в 5-м туре РФПЛ.Илья Геркус: Нам забил наш воспитанник, «Рубину» – их бывший футболист. Драма чувствоваласьПрезидент московского «Локомотива» Илья Геркус пообщался с клубной пресс-службой после матча с «Рубином» в 5-м туре РФПЛ (1:1).Сергей Фурсенко: Назначение Манчини – правильный выбор. Посмотрите, как при нем прибавил тот же КокоринПрезидент «Зенита» Сергей Фурсенко оценил работу нового главного тренера команды Роберто Манчини. Напомним, итальянец возглавил российский клуб этим летом.«Спартак» готов платить Гараю 5 млн евро в годКак сообщает авторитетное издание AS, защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай близок к возвращению в чемпионат России.Рифат Жемалетдинов: «Локомотив» ничего не создал. В первом тайме мы доминировали на полеНападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов, ставший автором гола в ворота «Локомотива», дал комментарий после игры.
Футбол
Рифат Жемалетдинов: «Локомотив» ничего не создал. В первом тайме мы доминировали на поле
Легкая атлетика
Сокирский и Пронкин вышли в финал чемпионата мира в Лондоне
Футбол
Виктор Гончаренко: Помазун? Все должны были разделить с ним вину за пропущенные голы от «Рубина»
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: В Эстонии команда открыла счет на 15-й секунде матча, ни разу не коснувшись мяча
все новости
Урал
Уралкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Роберто Манчини
Роберто Манчинивсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости