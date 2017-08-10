Роберто Манчини: Ничья не должна нас остановить! «Зенит», вперед!
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини оставил пост на своей странице в Twitter, посвященный матчу с «Уралом» (1:1) в 5-м туре РФПЛ.
«У нас было много возможностей, но нам не удалось все довести до конца. Ничья не должна нас остановить! «Зенит», вперед!», – написал специалист.
У нас было много возможностей, но нам не удалось все довести до конца. Ничья не должна нас остановить! Зенит ВПЕРЕД!!!!— Roberto Mancini (@robymancio) 9 августа 2017 г.
Матч
Голы
Бикфалви 35 (1:0). Кокорин 60 (1:1).
Состав
Урал: Годзюр, Меркулов, Ароян, Балажиц, Димитров, Бикфалви, Кулаков, Григорьев (Лунгу, 59), Фидлер, Емельянов (Бавин, 74), Ильин (Портнягин, 84)
Зенит: Лунев, Нету, Кришито, Терентьев, Маммана, Паредес (Жирков, 88), Кузяев, Шатов (Краневиттер, 46), Ерохин, Дриусси (Дзюба, 80), Кокорин
Предупреждения:
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
09 августа 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция