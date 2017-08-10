Илья Геркус: Нам забил наш воспитанник, «Рубину» – их бывший футболист. Драма чувствовалась
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус пообщался с клубной пресс-службой после матча с «Рубином» в 5-м туре РФПЛ (1:1).
– Мы спасли матч. Ребята отборолись до конца. Замены перевернули ход встречи. Корян, Галаджан и, конечно, Кверквелия, спасли игру. По эмоциям матч просто сумасшедший. «Рубин» на последних минутах отошел назад. Молодые ребята подвинули к воротам защитную линию, так что гол был вопросом времени. Все играли друг за друга. Это командный успех.
– В чем секрет сумасшедшего старта «Локомотива»?
– Мы готовились, мы сплочены и двигаемся к цели. Нас еще узнают, как говорит «Казанка». Продолжаем погоню за лидером и не даем ему оторваться.
– Кверквелия перешел в «Локомотив» из «Рубина». У него были свои счеты с казанской командой?
– Нам забил наш воспитанник, «Рубину» - их бывший футболист. Драма чувствовалась.
Матч
Голы
Жемалетдинов 62 (1:0 - пен.). Кверквелия 90 (1:1).
Состав
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Бауэр, Гранат, Кудряшов, Камболов (Кузьмин, 82), Оздоев, Мвила, Жемалетдинов (Сонг, 66), Азмун, Жонатас
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус, Игнатьев, Миранчук А., Денисов И., Фернандеш, Миранчук А., Тарасов (Галаджан, 75), Баринов (Корян, 67)
Предупреждения:
Азмун, 37; Жонатас, 37; Рыжиков, 90 - Миранчук А., 37; Денисов И., 51; Баринов, 61; Игнатьев, 84
Удаления:
Жонатас, 52 - нет
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
09 августа 20:00, Казань Арена, Текстовая трансляция