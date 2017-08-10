Аршак Корян – о матче с «Рубином»: Нельзя воспринимать эту ничью как победу, но одно очко мы заработали

Нападающий московского «Локомотива» Аршак Корян дал комментарий после игры с «Рубином» (1:1) в 5-м туре РФПЛ.

«По такому матчу ничьей можем быть довольны. Все-таки сравняли счет в самом конце. Перед выходом на поле Семин сказал, что нужно играть активно, забегать за спину, создавать численное преимущество и голевые моменты. В итоге переход Кверквелии вперед принес свои плоды. Нельзя воспринимать эту ничью как победу, но одно очко в копилку мы заработали», – заявил Корян.