Аршак Корян – о матче с «Рубином»: Нельзя воспринимать эту ничью как победу, но одно очко мы заработали
Нападающий московского «Локомотива» Аршак Корян дал комментарий после игры с «Рубином» (1:1) в 5-м туре РФПЛ.
«По такому матчу ничьей можем быть довольны. Все-таки сравняли счет в самом конце. Перед выходом на поле Семин сказал, что нужно играть активно, забегать за спину, создавать численное преимущество и голевые моменты. В итоге переход Кверквелии вперед принес свои плоды. Нельзя воспринимать эту ничью как победу, но одно очко в копилку мы заработали», – заявил Корян.
Матч
Голы
Жемалетдинов 62 (1:0 - пен.). Кверквелия 90 (1:1).
Состав
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Бауэр, Гранат, Кудряшов, Камболов (Кузьмин, 82), Оздоев, Мвила, Жемалетдинов (Сонг, 66), Азмун, Жонатас
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус, Игнатьев, Миранчук А., Денисов И., Фернандеш, Миранчук А., Тарасов (Галаджан, 75), Баринов (Корян, 67)
Предупреждения:
Азмун, 37; Жонатас, 37; Рыжиков, 90 - Миранчук А., 37; Денисов И., 51; Баринов, 61; Игнатьев, 84
Удаления:
Жонатас, 52 - нет
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
09 августа 20:00, Казань Арена, Текстовая трансляция