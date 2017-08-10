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Аршак Корян – о матче с «Рубином»: Нельзя воспринимать эту ничью как победу, но одно очко мы заработали

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Аршак Корян дал комментарий после игры с «Рубином» (1:1) в 5-м туре РФПЛ.

«По такому матчу ничьей можем быть довольны. Все-таки сравняли счет в самом конце. Перед выходом на поле Семин сказал, что нужно играть активно, забегать за спину, создавать численное преимущество и голевые моменты. В итоге переход Кверквелии вперед принес свои плоды. Нельзя воспринимать эту ничью как победу, но одно очко в копилку мы заработали», – заявил Корян.

Матч

Рубин - Локомотив - 1:1 (0:0)

Голы

Жемалетдинов 62 (1:0 - пен.). Кверквелия 90 (1:1).

Состав

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Бауэр, Гранат, Кудряшов, Камболов (Кузьмин, 82), Оздоев, Мвила, Жемалетдинов (Сонг, 66), Азмун, Жонатас

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус, Игнатьев, Миранчук А., Денисов И., Фернандеш, Миранчук А., Тарасов (Галаджан, 75), Баринов (Корян, 67)

Предупреждения:

Азмун, 37; Жонатас, 37; Рыжиков, 90 - Миранчук А., 37; Денисов И., 51; Баринов, 61; Игнатьев, 84

Удаления:

Жонатас, 52 - нет

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

09 августа 20:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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