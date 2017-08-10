Луан: Болельщики «Гремио» просят меня остаться. Сегодня я приму окончательное решение

Нападающий «Гремио» Луан Виейра рассказал о планах на будущее. Ранее сообщалось, что игрок сборной Бразилии близок к переходу в московский «Спартак».

«Да, у меня есть предложение от этого клуба. Но сейчас все мои мысли связаны с «Гремио». Болельщики просят меня остаться, но я еще не принял окончательное решение. 10 августа я отвечу на ваша вопрос», – сказал игрок в интервью бразильскому SporTV.

Ранее сообщалось, что красно-белые договорились с «Гремио», однако, трансфер не состоялся из-за разногласий с представителями игрока, которым принадлежат 30 процентов прав.

Добавим, что 24-летний Луан провел один матч за сборную Бразилии и выиграл золото ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.

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