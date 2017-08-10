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Одил Ахмедов: Лимит на легионеров не портит китайских фуболистов

Источник:  8news.ruКомментарии

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов выразил мнение, что лимит на легионеров в чемпионате Китая никак не сказывается на развитии местных футболистов.

«Китайцы — очень простые ребята. С ними легче, чем с русскими. И лимит на легионеров, который здесь тоже есть, ничуть не портит китайских футболистов. В РФПЛ порой русские футболисты, понимая, что все равно будут выходить в основе, расслабляются. А в Китае любой пашет как проклятый. Всегда. 

За шесть мест на поле китайцы очень жестко конкурируют между собой. Все очень хотят играть в футбол. Потому я уверен, что лет через пять уровень местных ребят сильно повысится. Тем более, повторюсь, им же есть у кого учиться. 

У нас в «Шанхае» больше всего советов дает даже не Халк или Оскар, а Рикарду Карвалью. Португалец — настоящая глыба! И выполняет примерно те же функции, что когда-то Это’О в «Анжи». Карвалью не просто игрок «Шанхай СИПГ», он настоящий наставник для всех футболистов», — цитирует Ахмедова 8news.

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