Евгений Богачев: Анджушич остается в УНИКСе
Источник: ИзвестияКомментарии
Президент УНИКСа Евгений Богачев сообщали, что
клуб продлил соглашение с защитником Данило Анджушичем.
«Данило остается в команде. Рассчитываем, что в новом сезоне он сможет проявить свой баскетбольный талант. Жду от него такой результативности, которую он демонстрировал в составе «Пармы», — приводят слова Богачева «Известия».
Напомним, Анджушич прошедшем сезоне в среднем за матч набирал 19,8 очка.
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