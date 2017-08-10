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Евгений Богачев: Анджушич остается в УНИКСе

Источник:  ИзвестияКомментарии

Президент УНИКСа Евгений Богачев сообщали, что клуб продлил соглашение с защитником Данило Анджушичем.

«Данило остается в команде. Рассчитываем, что в новом сезоне он сможет проявить свой баскетбольный талант. Жду от него такой результативности, которую он демонстрировал в составе «Пармы», — приводят слова Богачева «Известия». 

Напомним, Анджушич прошедшем сезоне в среднем за матч набирал 19,8 очка.

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