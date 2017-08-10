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Марио Фернандес: Для ЦСКА «Спартак» - главный соперник

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Защитник ЦСКА Марио Фернандес после победы над «Тосно» в пятом туре РФПЛ (2:1) заявил, что «Спартак» является для армейцев самым принципиальным соперником.

«Мы надеемся выиграть. Мы проиграли им важный матч в конце прошлого чемпионата. Конечно, для нас особенно принципиально ответить победой на то поражение. «Зенит», «Локомотив», «Спартак» — это большие клубы. Против них тяжело играть, и это особенные матчи. «Спартак» — наш главный соперник, победить его особенно важно. Знаю, какую радость победа над «Спартаком» приносит нашим болельщикам.

Мы довольны победой над «Тосно». Она была очень важна для нас после поражения от «Рубина» в предыдущей игре. Теперь все наши мысли о дерби», — цитирует Фернандеса «Р-Спорт». 

Матч

ЦСКА - Спартак

Место и дата

12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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