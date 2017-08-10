Йожеф Сабо: Россия воюет с Украиной, зачем мне туда ехать?

Бывший нападающий московского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, по каком причинам он отказался от приглашения принять участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвящённых 45-летию финала Кубка Кубков.

«Меня недавно звали в Москву на мероприятия, посвященные 45-летию финала Кубка Кубков, в котором играло московское «Динамо». Мне звонили десять раз, умоляли приехать: «Йожеф Йожефович, вы же были капитаном команды, как же без вас? Подарки для вас уже приготовили!». Я им: «Нет, ребята. Спасибо», — и не поехал. Ну, если мы воюем с Россией, то зачем мне туда ехать?» — цитирует Сабо «Сегодня».

Напомним, что Сабо являлся капитаном «Динамо» в финальном матче Кубка Кубков против шотландского «Глазго Рейнджерс». Москвичи в той встрече уступили со счетом 2:3.