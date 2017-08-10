Дэвид Блатт: Россия способна выиграть медали на Евробаскете

Бывший тренер сборной России Дэвид Блатт выразил мнение, что россияне смогут успешно выступить на грядущем Евробаскете.



«В распоряжении Базаревича очень сильные игроки. Швед – один из лучших защитников Европы, очень большой талант, который с годами становится все сильнее и сильнее. Мозгов – один из лучших центровых Европы. Даже несмотря на его не самый удачный сезон в составе «Лейкерс», в этом мало кто сомневается. Также у вас есть игроки ЦСКА – Андрей Воронцевич, Виталий Фридзон, Никита Курбанов, Семен Антонов, Михаил и Дмитрий Кулагины. Они играют под давлением целый год и способны взять игру на себя в решающий момент матча. Есть и еще целый ряд классных игроков. Поэтому я верю в сборную России на Евробаскете.



Мой прогноз? Во-первых, сборная России отберется на чемпионат мира – 2019. Во-вторых, думаю, что команда способна выиграть медали. Конечно, делать прогнозы на такие турниры сложно. Евробаскет очень непредсказуем», — цитируют Блатта «Известия».



Напомним, в матче первого тура Евробаскете россияне сыграют против команды Турции. Встреча состоится 1 сентября.