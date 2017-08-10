Одил Ахмедов: В Россию не вернусь, Халк - тоже

Полузащитник китайского «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов заявил, что не планирует возвращаться в российский чемпионат в качестве игрока. Ранее Ахмедов выступал за «Анжи» и «Краснодар».



«В 2011 году я мог перейти в «Арсенал». Конечно, я был за, кто не хочет поиграть в таком клубе? Но я тогда подписал контракт с «Анжи», и махачкалинцы не отпустили меня. Потому что как раз собирались создать клуб европейского уровня.



Еще пару лет назад было предложение из клуба АПЛ. Ну а недавно звала к себе «Ницца». «Краснодар» ведь играл с этой командой в Лиге Европы. Видимо, в этих матчах французам я и приглянулся. По окончании сезона «Ницца» вышла на «Краснодар» с предложением.



Но, к сожалению, у меня был действующий контракт с «Краснодаром», а трансферная сумма российский клуб не устроила. Я с пониманием ко всему отношусь. Мой трансфер в Китай устроил всех — в том числе «Краснодар». Ну ведь лучше продать своего игрока за 5 млн, а не за 500 тысяч, правильно? Думаю, что в Россию я больше не вернусь. После «Шанхая» уже и на родине хочется поиграть. Если честно, Халк, мне кажется, тоже не вернется», — цитирует Ахмедова 8news.