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Валерий Сюткин: Россия проведет мундиаль на высоком уровне

Источник:  Welcome2018Комментарии

Заслуженный артист России Валерий Сюткин выразил мнение, что Россия сумеет провести чемпионат мира на высочайшем уровне, а также пригласил всех любителей футбола в Москву.

«Москва дает вам выбор и требует от вас решений. Неслучайно люди приезжают со всей России, чтобы воплотить то, что они задумали, потому что Москва – город, где сбываются мечты. Приезжайте к нам – вы будете приятно удивлены и увезете с собой частичку лучшего города Земли.

Рок-н-ролл, как и футбол, – это музыка очень естественная, в ней нет ничего придуманного, она играется от всей души и обязательно вживую, прямо здесь и сейчас, с непредсказуемым финалом, так же как эта великая игра, имя которой – футбол. 

Мы проведем чемпионат мира по футболу на самом высоком уровне, потому что мы умеем это делать, мы это показали всему миру на примере Олимпийских игр в Сочи», — цитирует Сюткина Welcome2018.

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