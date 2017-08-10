Дмитрий Аленичев: «Енисей» должен играть еще лучше

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после победы в седьмом туре над «Балтикой» со счетом 5:0 заявил, что его команда должна играть лучше.



«Считаю, что «Балтика» неплохо начала игру, в первые 15-20 минут мы не могли прийти в себя. Но потом случилось это нелепое удаление игрока «Балтики», и я думаю, нет смысла говорить про второй тайм, ведь соперники играли в меньшинстве. Такое было с нами в матче в Тамбове, к счастью, ребята сделали выводы и сегодня получили результат уже в нашу пользу.



Теперь нам предстоит тяжелейшая игра в Курске, и я бы хотел, чтобы моя команда играла еще лучше. У меня есть удовлетворение от того, что выиграли и взяли три очка на тяжелом выезде против хорошей команды, но я отдаю себе отчет, что это было сделано не в равной борьбе 11 на 11, а в игре в большинстве. Хочу пожелать «Балтике» не допускать таких казусов», — приводит слова Аленичева официальный сайт «Енисея».

Матч Балтика - Енисей - 0:5 (0:0) Голы Гарбуз 61 (0:1). Мильдзихов 72 (0:2). Козлов 80 (0:3). Гарбуз 90 (0:4). Козлов 90 (0:5). Судья: Станислав Васильев (Россия) Место и дата 09 августа 20:00, Балтика, Онлайн-трансляция