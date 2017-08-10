Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-2- : -Зенит-2
Футбол  Ахмат- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Аленичев: «Енисей» должен играть еще лучше

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев  после победы в седьмом туре над «Балтикой» со счетом 5:0 заявил, что его команда должна играть лучше.

«Считаю, что «Балтика» неплохо начала игру, в первые 15-20 минут мы не могли прийти в себя. Но потом случилось это нелепое удаление игрока «Балтики», и я думаю, нет смысла говорить про второй тайм, ведь соперники играли в меньшинстве. Такое было с нами в матче в Тамбове, к счастью, ребята сделали выводы и сегодня получили результат уже в нашу пользу. 

Теперь нам предстоит тяжелейшая игра в Курске, и я бы хотел, чтобы моя команда играла еще лучше. У меня есть удовлетворение от того, что выиграли и взяли три очка на тяжелом выезде против хорошей команды, но я отдаю себе отчет, что это было сделано не в равной борьбе 11 на 11, а в игре в большинстве. Хочу пожелать «Балтике» не допускать таких казусов», — приводит слова Аленичева официальный сайт «Енисея».

Матч

Балтика - Енисей - 0:5 (0:0)

Голы

Гарбуз 61 (0:1). Мильдзихов 72 (0:2). Козлов 80 (0:3). Гарбуз 90 (0:4). Козлов 90 (0:5).

Судья:

Станислав Васильев (Россия)

Место и дата

09 августа 20:00, Балтика, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Енисей» разгромил в гостях «Балтику», забив пять мячейФутболисты «Енисея» в гостях разгромили «Балтику» в матче седьмого тура ФНЛ со счетом 5:0.«Химки» и «Авангард» не смогли выявить победителя в 7-м туре ФНЛФутболисты «Химок» в матче 7-го тура ФНЛ разошлись миром с «Авангардом».Валерий Петраков: Сейчас такой этап, когда нужно набирать очкиГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков подвел итоги матча 7-го тура ФНЛ, в котром его команда одержала победу над «Волгарем» со счетом 2:1.ФНЛ. 7-й тур. «Томь» обыграла «Волгарь», «Балтика» уступила «Енисею» и другие матчиРезультаты матчей седьмого тура первенства ФНЛ.«Динамо СПб» обыграло «Олимпиец», одержав вторую победу крядуВ матче седьмого тура ФНЛ «Динамо СПб» дома победило «Олимпиец» со счетом 3:1.
MMA
Александр Емельяненко: Смешанные единоборства – часть моей жизни, мне будет приятно выйти на ринг
Футбол
Аршак Корян – о матче с «Рубином»: Нельзя воспринимать эту ничью как победу, но одно очко мы заработали
Футбол
Илья Геркус: Нам забил наш воспитанник, «Рубину» – их бывший футболист. Драма чувствовалась
Футбол
Роберто Манчини: Ничья не должна нас остановить! «Зенит», вперед!
все новости
Балтика
Балтикакалендарьстатистика
Енисей
Енисейкалендарьстатистика
Дмитрий Аленичев
Дмитрий Аленичеввсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости