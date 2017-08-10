Александр Емельяненко: Я нахожусь в хорошей форме

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко о подготовке к бою с бразильцем Джеронимо Дос Сантосом.



«Я постоянно тренируюсь, мне удалось серьезно сбросить вес. Проделана хорошая работа, я набрал неплохую форму и надеюсь, что к бою подойду в лучшей форме. В целом есть тренировочный план, и я его соблюдаю. Обычно я провожу две тренировки в день. До боя еще два месяца, так что финальный этап подготовки еще впереди. Что касается моего оппонента, это достойный соперник с большим послужным списком, против которого я постараюсь провести интересный бой. Моя задача — одержать победу.

Откровенно говоря, я очень соскучился по выступлениям. Смешанные единоборства — часть моей жизни, это спорт, которому я посвятил всего себя, и мне очень приятно будет вновь выйти на ринг», — цитируют Емельяненко «Известия».

Напомним, поединок Емельяненко и Дос Сантоса состоится 27 сентября в Москве.