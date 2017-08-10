Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-2- : -Зенит-2
Футбол  Ахмат- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Печенкин: Нужно больше работать над собой

Источник:  Rusbiathlon.ruКомментарии

Биатлонист Александр Печенкин прокомментировал завоевание серебряной медали на всероссийских отборочных соревнованиях на чемпионат мира по летнему биатлону-2017 в Пермском крае.

«Настраивался на первое место, так как гонок, которые позволяют отобраться на летний чемпионат мира, всего две, поэтому нужно сразу постараться набрать максимальное число очков. Результатом доволен, четыре секунды, которые уступил победителю, видимо, потерял на рубеже, застоялся, или надо было попадать последним выстрелом. Ходом чувствовал себя хорошо, где-то шёл спокойно, можно было и добавить.

Конечно, хочется воспользоваться возможностью и выступить на домашнем чемпионате мира, тем более который пройдет в моем родном городе. Цели всегда максимальные, работать над собой, а там уже все получится и физически, и в стрельбе, и инвентарь, все складывается из мелочей», — приводит слова Печенкина Rusbiathlon.

Напомним, чемпионат мира по летнему биатлону-2017 состоится в Чайковском с 25 по 27 августа.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Братья Печенкины завоевали золото и серебро в финале Кубка РоссииБиатлонист Иван Печенкин одержал победу в спринте в финале Кубка России, который проходит в Тюмени.Слепов, допустив три промаха, занял второе место в спринте на этапе Кубка IBU в ИталииРоссийский биатлонист Алексей Слепов финишировал вторым в спринте на восьмом и заключительном этапе Кубка IBU, который проходит в Мартелло (Италия).Пащенко выиграл спринт на Кубке России в ТюмениХанты-мансийский биатлонист Петр Пащенко одержал победу в спринте на четвертом этапе Кубка России в Тюмени.Печенкин выиграл спринт на «Ижевской винтовке», Черезов - третийАлександр Печенкин стал победителем спринтерской гонки на традиционном соревновании «Ижевская винтовка».Александр Печенкин: Приложу все усилия, чтобы попасть на этапы Кубка мираРоссийский биатлонист Александр Печенкин рассказал о подготовке к предстоящему сезону.
MMA
Александр Емельяненко: Смешанные единоборства – часть моей жизни, мне будет приятно выйти на ринг
Футбол
Аршак Корян – о матче с «Рубином»: Нельзя воспринимать эту ничью как победу, но одно очко мы заработали
Футбол
Илья Геркус: Нам забил наш воспитанник, «Рубину» – их бывший футболист. Драма чувствовалась
Футбол
Роберто Манчини: Ничья не должна нас остановить! «Зенит», вперед!
все новости
Александр Печенкин
Александр Печенкинвсе новости