Владимир Дядюн: Многое из сказанного в мой адрес - неправда

Нападающий «Ростова» Владимир Дядюн заявил, что не обращает внимания на критику в свой адрес.



«Мы довольны стартом чемпионата. Сейчас продолжается становление команды, и позитивные эмоции очень важны. Мы верим, что находимся на правильном пути.



Давно не играл и в «Ростове» радуюсь каждой возможности выйти на поле. Мотивирует ли критика? Стараюсь не обращать внимания на такие вещи и не читать. Много вещей основано не на фактах, а на домыслах. Я ничего не буду опровергать. Многое из сказанного в мой адрес было неправдой, но бумага все стерпит, — цитирует Дядюна Donnews.