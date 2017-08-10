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Андрей Назаров: Сборная Казахстана прошла путь смены поколений

Источник:  Russia HockeyКомментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился мнение о развитии хоккея в Казахстане.

«Прежде всего хотел бы поблагодарить за оказанные мне честь и доверие руководителя федерации хоккея Казахстана Аскара Узукпаевича Мамина, генерала-лейтенанта Ануара Садыкулова, всех руководителей «Барыса». Также орден был вручен вице-президенту КХЛ Георгию Кобылянскому, что в очередной раз подтверждает высокую значимость проекта КХЛ для казахстанского хоккея в целом. 

На мой взгляд, хоккейный Казахстан и национальная сборная страны уже прошли самый трудный этап смены поколений, когда был исчерпан потенциал еще советской школы хоккея. Кстати, этот этап объективно проходят все государства бывшего Советского Союза, и, наверное, даже Россия здесь не исключение. Потенциал сборной Казахстана проявился, в частности, на чемпионате мира в Москве-2016, когда национальная команда победила швейцарцев и в матче-триллере практически на равных сражалась с россиянами. Так что хоккей в Республике, учитывая большое внимание властей и федерации, будет только набирать популярность», — цитирует Назарова Russia-Hockey.ru.

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