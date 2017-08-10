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Павел Кириллов: Дзагоев - лучший россиянин на своей позиции

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Полузащитник молодежной команды «Урала» Павел Кириллов выразил мнение, что полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев является самым лучшим российским футболистом на своей позиции.

«В последнее время очень часто наблюдаю за игрой Алана Дзагоева. Считаю, что Дзагоев – это эталон российского футболиста. Сказать, что кого-то считаю самым-самым, то такого игрока нет.

 Мне просто нравится следить за Аланом, потому что тот играет на моей позиции. Благодаря ему черпаю что-то новое для себя. В центральной зоне это один из самых сильных футболистов в России», - цитирует Кириллова официальный сайт «Урала».

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