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Белорусский тхэквондист дисквалифицирован на четыре года за мельдоний

Источник:  RT на русскомКомментарии
Белорусский тхэквондист Арман-Маршалл Силла дисквалифицирован на четыре года за употребление мельдония.

Об этом сообщает RT на русском.

Летом 2016 года допинг-проба тхэквондиста дала положительный результат на мельдоний. Из-за этого Силла пропустил Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Мельдоний был внесен в список запрещённых препаратов, составляемый Всемирным антидопинговым агентством (WADA), 1 января 2016 года.
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