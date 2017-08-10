Белорусский тхэквондист дисквалифицирован на четыре года за мельдоний

Об этом сообщаетЛетом 2016 года допинг-проба тхэквондиста дала положительный результат на мельдоний. Из-за этого Силла пропустил Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.Мельдоний был внесен в список запрещённых препаратов, составляемый Всемирным антидопинговым агентством (WADA), 1 января 2016 года.