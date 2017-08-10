Белорусский тхэквондист дисквалифицирован на четыре года за мельдоний
Источник: RT на русскомКомментарии
Белорусский тхэквондист Арман-Маршалл Силла дисквалифицирован на четыре года за употребление мельдония.
Об этом сообщает RT на русском.
Летом 2016 года допинг-проба тхэквондиста дала положительный результат на мельдоний. Из-за этого Силла пропустил Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
Мельдоний был внесен в список запрещённых препаратов, составляемый Всемирным антидопинговым агентством (WADA), 1 января 2016 года.
Об этом сообщает RT на русском.
Летом 2016 года допинг-проба тхэквондиста дала положительный результат на мельдоний. Из-за этого Силла пропустил Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
Мельдоний был внесен в список запрещённых препаратов, составляемый Всемирным антидопинговым агентством (WADA), 1 января 2016 года.
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