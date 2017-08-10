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Дильшод Назаров: Мои друзья в России страдают из-за других людей

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Федерации легкой атлетики Таджикистана Дильшод Назаров прокомментировал решение проголосовать на конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций за то, чтобы Всероссийская федерация легкой атлетики возвратила свое членство в IAAF.

«Я считаю, что вину за допинговые нарушения должны нести конкретные люди. Если человек виноват, его надо наказывать. У меня очень много друзей в России, которые ни в чем не виноваты, но страдают из-за других. Спортивная жизнь короткая, поэтому надо в вопросе наказаний подходить индивидуально.

На мой взгляд, скоро все будет нормально. Сейчас многие уже приходят к тому, что наказывать надо только непосредственных виновников. Спортсмены должны иметь возможность выступать, пусть даже и под нейтральным флагом. А потом нужно возвращать свой», — цитирует Назарова ТАСС.

Напомним, что за продление отстранения проголосовало 166 человек, против – 21.

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