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Наталья Ищенко: Здорово, что пляжный спорт вернулся в Калининградский регион

Источник:  Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)Комментарии

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко поделилась ожиданиями от международного турнира по пляжному волейболу – этапа европейской серии категории «Сателлит».

«Здорово, что спустя 5 лет пляжные виды спорта вернулись к нам. В Янтарном один из лучших пляжей в стране, можно совмещать отдых с занятием пляжными видами спорта.

Что касается профессиональных спортсменов, то для них мы также постарались сделать условия пребывания в регионе максимально комфортными. Пользуясь случаем, хочется пригласить и представителей других пляжных видов спорта обратить внимание на наш регион, будем рады всем!» — цитирует Ищенко официальный сайт ВФВ.

Напомним, этап европейской серии стартует в Янтарном 10 августа.

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