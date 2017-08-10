Сергей Литвинов: Я не справился с психологическим давлением

Российский метатель молота Сергей Литвинов прокомментировал свое неудачное выступление на чемпионате мира в Лондоне.



«Я не стал бы связывать свою неудачу с сегодняшней дождливой погодой, все отлично было. Организация, сектор — все на высоком уровне. Да и я сам технически все неплохо выполнял, снаряд летел в одну точку. Просто этот сезон сложился тяжело, я не выдержал в этом году психологического давления.



Я достаточно поздно получил разрешение выступать на международных стартах. Эмоционально к концу июля меня уже не хватало, было очень тяжело. Это моя ошибка, нужно было не терять настрой», – цитирует Литвинова ТАСС.

Напомним, россиянин занял семнадцатое место.