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Неймар посоветовал Луану не переходить в «Спартак»

Источник:  Radio GauchaКомментарии

Нападающий «ПСЖ» Неймар посоветовал нападающему «Гремио» Луану не переходить в московский «Спартак», сообщает Radio Gaucha.

Неймар вместо с Луаном выступал в составе  олимпийской сборной Бразилии, выигравшей золото на домашних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. 

Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» уже согласовал условия трансфера Луана. Сумма сделки, по предварительным данным, составит 25 миллионов евро.

Луан является воспитанником «Гремио», в 2014 году он дебютировал за основную команду. В общей сложности нападающий провел в составе клуба 117 игр и забил 32 мяча, включая 11 голов в 22 матчах сезона-2017.

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