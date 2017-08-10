«Валенсия» готова обменять Гарая в «Зенит» на Хави Гарсию с доплатой в 23 млн евро

Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай может вернуться в «Зенит», сообщает El Gol Digital.

По информации портала, защитник не входит в планы «Валенсии». Также испанцы ищут полузащитника, поэтому рассматривают вариант с обменом Гарая на Хави Гарсию и 23 млн евро.

Напомним, Гарай перешел в «Валенсию» из «Зенита» летом 2016 года. За испанский клуб аргентинец провел 27 матчей в Ла Лиге и забил четыре мяча.

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