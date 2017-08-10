Константин Барулин: В НХЛ даже шанса не дают, а в КХЛ всем легионерам сразу - по переводчику
Источник: «Спорт FM»Комментарии
Вратарь ХК «Сочи»Константин Барулин поделился мнением о
лимите на легионеров в КХЛ.
«Лимит на легионеров? Смотря к чему мы стремимся. Не было лимита на легионеров, то приглашают штрейкбрехеров, дают им денег, а они ничем не лучше наших ребят. Если мы стремимся усилить лигу, то приглашайте тогда достойных легионеров.
В НХЛ же тебе никто не даст шанс, русский хоккеист должен быть на две головы выше, чтобы попасть в состав. А здесь легионерам и переводчика, и все остальное», — приводит слова Барулина «Спорт FM».
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