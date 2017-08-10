Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-2- : -Зенит-2
Футбол  Ахмат- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Руслан Олихвер: Потеря «Динамо» – удар для всего кубанского волейбола

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Бывший генеральный директор краснодарского «Динамо» Руслан Олихвер поведал о причинам, по которым клуб отказался от места в Суперлиге.

«Когда я пришел в Краснодар, мужская команда уже была возрождена и играла в Высшей лиге «А», а я уже прилагал усилия, чтобы она достойно выступала в Суперлиге. Безусловно, для всего волейбола на Кубани потеря мужской команды – серьезный удар. В женском волейболе детские тренеры и их ученики понимают, куда стремиться. Женский волейбол в Краснодаре вообще всегда был на высоком уровне. С ребятами ситуация похуже, в том числе в детском волейболе.

К сожалению, иногда у спонсоров меняются приоритеты. И не только в России. Бывали случаи, когда очень быстро в упадок приходили даже процветающие клубы. Например, итальянский «Тревизо». Там играли выдающиеся игроки, они выигрывали все, что можно, в Италии, неоднократно побеждали в Лиге чемпионов. Но во время кризиса главный спонсор «Бенеттон» отказался от финансирования клуба. Сейчас «Тревизо» играет в третьем по силе итальянском дивизионе», – цитирует Олихвера «Спорт Бизнес Online».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Антон Карпухов: «Зенит» составит конкуренцию грандамДоигровщик «Кузбасса» Антон Карпухов прокомментировал заявку в состав Суперлиги санкт-петербургского «Зенита».Артем Смоляр: На сборе «Локомотиву» помогают болгарские ребятаБлокирующий новосибирского «Локомотива» Артем Смоляр рассказал о подготовке команды к новому сезону.Владимир Алекно: Вербов и Леон забрали у меня одну тренировкуГлавный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно оценил игру Вильфредо Леона и Алексея Вербова в гала-матче летнего Кубка «Зенита» по пляжному волейболу и рассказал о подготовке команды к сезону.«Появление нового «Зенита» нас не задело». В Суперлиге теперь будет новое дерби«Появление нового «Зенита» нас не задело». В Суперлиге теперь будет новое дербиБлокирующий «Динамо-ЛО» Иван Демаков в интервью «Советскому спорту» – о переезде из Казани, петербургском «Зените» и сложной предсезонке.Александр Абросимов: «Уралу» надо попадать в пелй-офф и двигаться дальше – в зону еврокубковБлокирующий уфимского «Урала» Александр Абросимов рассказал о подготовке команды к новому сезону.
Футбол
«Валенсия» готова обменять Гарая в «Зенит» на Хави Гарсию с доплатой в 23 млн евро
Футбол
Неймар посоветовал Луану не переходить в «Спартак»
Футбол
Вараздат Ароян: Мне нравится футбол, который прививает «Уралу» Тарханов
Футбол
Владимир Дядюн: Многое из сказанного в мой адрес – неправда
все новости
Динамо Кр
Динамо Кркалендарьстатистика
Суперлига
Суперлигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости