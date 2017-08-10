Руслан Олихвер: Потеря «Динамо» – удар для всего кубанского волейбола

Бывший генеральный директор краснодарского «Динамо» Руслан Олихвер поведал о причинам, по которым клуб отказался от места в Суперлиге.

«Когда я пришел в Краснодар, мужская команда уже была возрождена и играла в Высшей лиге «А», а я уже прилагал усилия, чтобы она достойно выступала в Суперлиге. Безусловно, для всего волейбола на Кубани потеря мужской команды – серьезный удар. В женском волейболе детские тренеры и их ученики понимают, куда стремиться. Женский волейбол в Краснодаре вообще всегда был на высоком уровне. С ребятами ситуация похуже, в том числе в детском волейболе.

К сожалению, иногда у спонсоров меняются приоритеты. И не только в России. Бывали случаи, когда очень быстро в упадок приходили даже процветающие клубы. Например, итальянский «Тревизо». Там играли выдающиеся игроки, они выигрывали все, что можно, в Италии, неоднократно побеждали в Лиге чемпионов. Но во время кризиса главный спонсор «Бенеттон» отказался от финансирования клуба. Сейчас «Тревизо» играет в третьем по силе итальянском дивизионе», – цитирует Олихвера «Спорт Бизнес Online».