Андрей Червиченко: После первого гола «Спартака» я перестал смотреть матч

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых над тульским «Арсеналом» в пятом туре РФПЛ (2:0).



Ваши впечатления от увиденного на поле?

- Тут особо нечего комментировать. Меня очень удивило поражение «Спартака» от «Арсенала» в прошлом сезоне. В этом году в слухи, которые были перед матчем, верить не хотелось, но после того, как увидел первый гол, я даже этот матч перестал смотреть. Смотреть там уже было не на что, к сожалению. В моем понимании, слухи имели под собой почву.



Поддерживаете ли вы решение Карреры заменить сразу восемь футболистов после разгрома от «Зенита»?

- Надо понять, чем было апеллировано это решение. Может, была уверенность в результате. Мы же не знаем, зачем он так поступил. Массимо Каррера сам ничего не говорил по этому поводу. Я бы вообще по этому матчу выводов никаких бы не делал. Правильно он поступил или неправильно. Этот матч должен выноситься за скобки.



Как вы считаете, в ближайшее время ворота «Спартака» будет защищать Александр Селихов или это временное явление?

- На мой взгляд, Александр Селихов более уверенный в себе вратарь. Я считаю, что это перспектива на будущее. А Артем Ребров, когда начинает «пожарить», у него продолжается это надолго. Тот гол последний, который он пропустил в матче с «Зенитом», может его сильно пошатнуть. Когда он уверен в себе, то стоит хорошо. Когда пропускает какой-нибудь нелепый мяч, то у него происходит то ли нервозность, то ли что-то еще. Я бы, например, на некоторое время, может на три-четыре матча или пять, доверил бы место Александру Селихову, также как одно время доверяли Артему Реброву. Потом посмотрел бы, чей результат был бы лучше. Я думаю так можно поступить, потому что, на мой взгляд, Александр Селихов точно не хуже качеством, чем Артем Ребров.



Много слухов по вероятным новичкам команды и о недовольстве Массимо Карреры слабой трансферной активностью. Говорят о Эсекьеле Гарае, о форварде чемпионата Бразилии Луане. Какие позиции требуют наибольшего усиления у этого Спартака?

- Я думаю, защитники. Но, на мой взгляд, тут начинается типичные итальянские «штучки», когда тренер начинает заниматься уже не только тренерскими вещами, а становится таким тренером-коммерсантом, тренером-предпринимателем. Руководство делает правильно, что с большой осторожностью относиться к этим истерикам и ко всему остальному. Мне кажется, покупки делать надо очень аккуратно. Тем более жизнь все-таки показывает, что Массимо Каррера не панацея и это может быть не тот тренер, который будет у «Спартака» в следующем сезоне. А с людьми, которые будут куплены, придется еще работать, потому что контракты у всех будут минимум на три, четыре или пять лет.