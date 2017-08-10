Дэвид Блатт: ЦСКА и «Фенербахче» – фавориты Евролиги

Главный тренер «Дарушафаки» Дэвид Блат выразил мнение, что «Фенербахче» и ЦСКА являются фаворитами нового сезона Евролиги.

«Фавориты Евролиги — «Фенербахче» и ЦСКА. Это два самых укомплектованных клуба континента. Армейцы после ухода Милоша Теодосича нашли ему равноценную замену. Серхио Родригес — выдающийся игрок, который не нуждается в представлении.

«Фенербахче» также был активен и в межсезонье, получив очень качественных игроков: Марко Гудурич, Николо Мели и Джейсон Томпсон. Считаю, что они не стали слабее после потери Богдана Богдановича и Экпе Удоха», - цитируют Блата «Известия».