Дэвид Блатт: ЦСКА и «Фенербахче» – фавориты Евролиги
Источник: ИзвестияКомментарии
Главный тренер «Дарушафаки» Дэвид Блат выразил мнение, что «Фенербахче» и ЦСКА являются фаворитами нового сезона Евролиги.
«Фавориты Евролиги — «Фенербахче» и ЦСКА. Это два самых укомплектованных клуба континента. Армейцы после ухода Милоша Теодосича нашли ему равноценную замену. Серхио Родригес — выдающийся игрок, который не нуждается в представлении.
«Фенербахче» также был активен и в межсезонье, получив очень качественных игроков: Марко Гудурич, Николо Мели и Джейсон Томпсон. Считаю, что они не стали слабее после потери Богдана Богдановича и Экпе Удоха», - цитируют Блата «Известия».
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