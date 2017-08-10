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Швед не поможет сборной России на турнире в Казани

Источник:  Официальный сайт РФБКомментарии

Как сообщает пресс-служба РФБ, баскетболист сборной России Алексей Швед не поможет национальной команде на товарищеском турнире в Казани из-за травмы голеностопа.

Отмечается, что сегодня коллектив прибыл в столицу Татарстана, где в рамках подготовки к выступлению в сентябре на Евробаскете проведет три матча. 

Также сообщается, что в состав команды вошли Семен Антонов, Евгений Бабурин, Андрей Воронцевич, Андрей Зубков, Владимир Ивлев, Станислав Ильницкий, Максим Колюшкин, Дмитрий Кулагин, Михаил Кулагин, Никита Курбанов, Тимофей Мозгов, Владислав Трушкин, Виталий Фридзон и Дмитрий Хвостов. Тренерский штаб сборной принял решение не вызывать в команду для участия в Евробаскете защитника Вячеслава Зайцева и центрового Антона Пушкова.

Напомним, на чемпионате Европы россияне в группе D сыграют в Стамбуле с командами Турции, Сербии, Бельгии, Латвии и Великобритании.

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