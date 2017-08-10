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Андрей Тихонов: Матч против «Шинника» стал украшением тура

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал выездную победу над ярославским «Шинником» со счетом 3:2.

«Я очень рад, что мы выиграли у такой серьезной команды, как «Шинник». В том году, работая в другом клубе, я дважды проиграл ярославцам, и сейчас хотелось победить. Мы совершили две ошибки и получили два гола. Первая ошибка защитника – там все отвернулись от мяча, так нельзя делать. Это потеря концентрации. Но я очень благодарен ребятам, что они на таком сложном поле пытались играть в футбол и моментами выглядели неплохо. Поэтому я думаю, что эта игра стала украшением тура. Было пять забитых мячей, много опасных моментов – зрителям такие поединки интересны. Футбол получился с массой ошибок как со стороны «Шинника», так и со стороны «Крыльев». Отсюда, может быть, и результат такой.

Расслабляться нельзя. Первая ошибка техническая, поле сыграло свою роль. Синтетика нам непривычна, мы все-таки тренируемся на естественном покрытии. Вторая – повторюсь, расслабились, отвернулись, команда ведет 2:1, наступила пауза, за это и поплатились. Конечно, будем исправлять ошибки, будем говорить об этом, но это футбол. Без ошибок не бывает голов», — цитирует Тихонова официальный сайт самарского клуба.

Матч

Шинник - Крылья Советов - 2:3 (1:1)

Голы

Мияилович 13 (0:1). Низамутдинов 31 (1:1). Корниленко 68 (1:2). Таранов 82 (2:2 - автогол). Корниленко 87 (2:3).

Состав

Шинник: Яшин, Евсеев, Чистяков, Безлихотнов (Самойлов, 46), Лаук (Булия, 46), Ятченко, Лях (Камилов, 62), Щадин, Шайморданов, Нарылков, Низамутдинов (Фатихов, 76)

Крылья Советов: Конюхов, Гоцук, Зотов, Ятченко, Таранов, Башкиров (Кленкин, 64), Мияилович (Зинков, 90), Ланин, Алиев (Чочиев, 84), Самодин (Ткачук, 74), Корниленко

Предупреждения:

Шайморданов, 62 - Мияилович, 52

Судья:

Лаша Верулидзе (Россия)

Место и дата

09 августа 16:00, Шинник, Онлайн-трансляция

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