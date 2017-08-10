Андрей Тихонов: Матч против «Шинника» стал украшением тура

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал выездную победу над ярославским «Шинником» со счетом 3:2.

«Я очень рад, что мы выиграли у такой серьезной команды, как «Шинник». В том году, работая в другом клубе, я дважды проиграл ярославцам, и сейчас хотелось победить. Мы совершили две ошибки и получили два гола. Первая ошибка защитника – там все отвернулись от мяча, так нельзя делать. Это потеря концентрации. Но я очень благодарен ребятам, что они на таком сложном поле пытались играть в футбол и моментами выглядели неплохо. Поэтому я думаю, что эта игра стала украшением тура. Было пять забитых мячей, много опасных моментов – зрителям такие поединки интересны. Футбол получился с массой ошибок как со стороны «Шинника», так и со стороны «Крыльев». Отсюда, может быть, и результат такой.

Расслабляться нельзя. Первая ошибка техническая, поле сыграло свою роль. Синтетика нам непривычна, мы все-таки тренируемся на естественном покрытии. Вторая – повторюсь, расслабились, отвернулись, команда ведет 2:1, наступила пауза, за это и поплатились. Конечно, будем исправлять ошибки, будем говорить об этом, но это футбол. Без ошибок не бывает голов», — цитирует Тихонова официальный сайт самарского клуба.