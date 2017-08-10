Неманья Матич: «Манчестер Юнайтед» хочет стать чемпионом Англии

Новичок «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич рассказал о планах английского клуба на предстоящий сезон.

«Сейчас мы должны хорошенько отдохнуть, поскольку в это воскресенье стартует премьер-лига. Нас ждет тяжелый матч. Очевидно, мы хотим стать чемпионами. Это главная цель «Юнайтед». Конечно, нас ждет непростой путь, но я надеюсь, что мы добьемся успеха», – приводит слова полузащитника ESPN FC.

Напомним, в 1-м туре АПЛ подопечные Жозе Моуринью 13 августа сыграют на домашней арене против «Вест Хэма».

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