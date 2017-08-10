Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-2- : -Зенит-2
Футбол  Ахмат- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Неманья Матич: «Манчестер Юнайтед» хочет стать чемпионом Англии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Новичок «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич рассказал о планах английского клуба на предстоящий сезон.

«Сейчас мы должны хорошенько отдохнуть, поскольку в это воскресенье стартует премьер-лига. Нас ждет тяжелый матч. Очевидно, мы хотим стать чемпионами. Это главная цель «Юнайтед». Конечно, нас ждет непростой путь, но я надеюсь, что мы добьемся успеха», – приводит слова полузащитника ESPN FC.

Напомним, в 1-м туре АПЛ подопечные Жозе Моуринью 13 августа сыграют на домашней арене против «Вест Хэма».

Читайте также:

Виллиан: Мне очень нравится Моуринью, мы обсуждали возможный трансфер в «МЮ»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ибрагимович сообщил Моуринью о своем решении35-летний форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович встретился с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.Жозе Моуринью: «МЮ» не в состоянии конкурировать с лучшими. У нас еще много работыГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о состоянии «красных дьяволов», а также оценил потенциал своих подопечных.Виллиан: Мне очень нравится Моуринью, мы обсуждали возможный трансфер в «МЮ»Виллиан: Мне очень нравится Моуринью, мы обсуждали возможный трансфер в «МЮ»Полузащитник «Челси» Виллиан Боржес да Силва рассказал об интересе «Манчестер Юнайтед», а также сравнил Жозе Моуринью с Антонио Конте.Как стать фаворитом, не покупая игроков задорого: «Тоттенхэм» и его методыКак стать фаворитом, не покупая игроков задорого: «Тоттенхэм» и его методыРассказ о клубе, который третий сезон подряд собирается бороться за титул в премьер-лиге, продавая своих лидеров«Клопп пытается его отговорить». Джеррард рассказывает о ситуации Коутиньо«Клопп пытается его отговорить». Джеррард рассказывает о ситуации КоутиньоБывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард не оставил без внимания возможный трансфер Филиппе Коутиньо в «Барселону».
Футбол
«Валенсия» готова обменять Гарая в «Зенит» на Хави Гарсию с доплатой в 23 млн евро
Футбол
Неймар посоветовал Луану не переходить в «Спартак»
Футбол
Вараздат Ароян: Мне нравится футбол, который прививает «Уралу» Тарханов
Футбол
Владимир Дядюн: Многое из сказанного в мой адрес – неправда
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Неманья Матич
Неманья Матичвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости