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Евгений Муравьев: Пенальти в ворота «Динамо» был назначен ошибочно

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев заявил, что пенальти в ворота бело-голубых в матче с «Ростовом» (0:1) был назначен ошибочно.

«Прошло пять туров нынешнего чемпионата России, а ошибки арбитров в этом сезоне, похоже, превысили прошлогоднее количество: уже нескольких арбитров отстранили от работы в РФПЛ. Таким образом, судейский департамент РФС признает, что слабо подготавливает своих подчиненных. И в скором времени мы растеряем весь судейский корпус. Я понимаю, что арбитры могут ошибаться. Но нельзя оставлять без внимания эпизоды, когда судьи попустительски относятся к нарушениям, которые приводят к травмам, к потере очков командой. 

К примеру, эпизод конкретного матча «Ростов» — «Динамо» 5-го тура чемпионата России, с назначением пенальти в наши ворота, не выдерживает никакой критики. Атакующий игрок «Ростова» явно симулирует, но арбитр матча Лапочкин видит нарушение правил со стороны защищающегося, при этом рефери находится в нескольких метрах от участников эпизода. Что это? На наш взгляд, явная некомпетентность арбитра. Придется согласиться с предсезонным высказыванием Андрея Червиченко, человека, знакомого с системой менеджмента российских команд, в том числе и «Ростова», о том, что «арбитраж у нас очень ангажированный, и раз команда небогата, как «Динамо», то у нее с судейством могут быть проблемы». И как мы видим, его высказывание не только предположение, а факт. 

Футбольный клуб «Динамо» надеется, что арбитраж главного судьи матча «Ростов» — «Динамо» Сергея Лапочкина не останется без внимания, в том числе и департамента судейства и инспектирования РФС», — цитирует Муравьева официальный сайт «Динамо».

Матч

Ростов - Динамо - 1:0 (1:0)

Голы

Калачёв 20 (1:0 - пен.).

Состав

Ростов: Песьяков, Ингасон, Вилюш, Паршивлюк, Зуев (Думбия, 76), Гацкан, Могилевец, Мевля, Калачёв (Юсупов, 68), Байрамян, Дядюн (Шомуродов, 88)

Динамо: Шунин, Шуньич, Терехов С., Хольмен, Морозов, Соу, Ташаев, Катрич (Темников, 72), Зотов, Вандерсон, Панченко

Предупреждения:

Гацкан, 15; Байрамян, 21; Ингасон, 26; Паршивлюк, 54 - Соу, 11; Терехов С., 17; Катрич, 21

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

09 августа 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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