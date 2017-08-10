Евгений Муравьев: Пенальти в ворота «Динамо» был назначен ошибочно
Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев заявил, что пенальти в ворота бело-голубых в матче с «Ростовом» (0:1) был назначен ошибочно.
«Прошло пять туров нынешнего чемпионата России, а ошибки арбитров в этом сезоне, похоже, превысили прошлогоднее количество: уже нескольких арбитров отстранили от работы в РФПЛ. Таким образом, судейский департамент РФС признает, что слабо подготавливает своих подчиненных. И в скором времени мы растеряем весь судейский корпус. Я понимаю, что арбитры могут ошибаться. Но нельзя оставлять без внимания эпизоды, когда судьи попустительски относятся к нарушениям, которые приводят к травмам, к потере очков командой.
К примеру, эпизод конкретного матча «Ростов» — «Динамо» 5-го тура чемпионата
России, с назначением пенальти в наши ворота, не выдерживает никакой критики.
Атакующий игрок «Ростова» явно симулирует, но арбитр матча Лапочкин видит
нарушение правил со стороны защищающегося, при этом рефери находится в
нескольких метрах от участников эпизода. Что это? На наш взгляд, явная некомпетентность
арбитра. Придется согласиться с предсезонным высказыванием Андрея Червиченко,
человека, знакомого с системой менеджмента российских команд, в том числе и
«Ростова», о том, что «арбитраж у нас очень ангажированный, и раз команда
небогата, как «Динамо», то у нее с судейством могут быть проблемы». И как мы
видим, его высказывание не только предположение, а факт.
Футбольный клуб «Динамо» надеется, что арбитраж главного судьи матча «Ростов» — «Динамо» Сергея Лапочкина не останется без внимания, в том числе и департамента судейства и инспектирования РФС», — цитирует Муравьева официальный сайт «Динамо».
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @rostovfc#НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #РостовДинамо 1:0 19' Тимофей Калачев (пенальти) pic.twitter.com/GZs7ug10LD— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 августа 2017 г.
Матч
Голы
Калачёв 20 (1:0 - пен.).
Состав
Ростов: Песьяков, Ингасон, Вилюш, Паршивлюк, Зуев (Думбия, 76), Гацкан, Могилевец, Мевля, Калачёв (Юсупов, 68), Байрамян, Дядюн (Шомуродов, 88)
Динамо: Шунин, Шуньич, Терехов С., Хольмен, Морозов, Соу, Ташаев, Катрич (Темников, 72), Зотов, Вандерсон, Панченко
Предупреждения:
Гацкан, 15; Байрамян, 21; Ингасон, 26; Паршивлюк, 54 - Соу, 11; Терехов С., 17; Катрич, 21
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
09 августа 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция