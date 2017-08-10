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Жозе Моуринью: «МЮ» не в состоянии конкурировать с лучшими. У нас еще много работы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о состоянии «красных дьяволов», а также оценил потенциал своих подопечных.

«Манчестер Юнайтед» входит в тройку лучших клубов планеты. Я в этом не сомневаюсь. Но одно дело клуб и его история, а другое – текущее положение дел.

Тренерский штаб, а также все игроки находятся под давлением. Мы понимаем, насколько все серьезно. Однако, нужно посмотреть реальности в глаза – сейчас мы не в состоянии конкурировать с лучшими. У нас еще много работы. Нужно оставаться скромным и двигаться от одной цели к другой. 

В прошлом сезоне мы выиграли Лигу Европы и вышли на новый уровень. Сейчас важно не потерять это. Уверен, в ближайшие годы мы вернемся на заслуженное место», – цитирует специалиста ESPN FC.

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