Ибрагимович сообщил Моуринью о своем решении

35-летний форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович встретился с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Как сообщает Daily Mail, в ходе беседы игрок сообщил специалисту, что хочет вернуться в английский клуб. Ранее сообщалось, что у нападающего есть предложения от представителей серии А, MLS и Китая.

Напомним, Златан получил травму колена в конце минувшего сезона. Его контракт истек этим летом и стороны решили не продлевать соглашение.

Моуринью в беседе с журналистами отметил, что окончательное решение будет принято после того, как форвард оправится от травмы. Как известно, Ибрагимович проходит курс восстановления на тренировочной базе «МЮ».

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