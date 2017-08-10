Team Liquid примет участие в ESL One New York 2017

Gambit Esports: Менеджмент и игроки остались недовольны профессиональными навыками Михаила «kane» Благина Организация Gambit Esports прокомментировала переход Даниила «Zeus» Тесленко и Михаила «kane» Благина в Natus Vincere.

Даниил «Zeus» Тесленко: Мне очень жаль, что я покидаю этот коллектив на гребне волны вслед за своим тренером и другом Даниил «Zeus» Тесленко прокомментировал возвращение в Natus Vincere.