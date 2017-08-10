Team Liquid примет участие в ESL One New York 2017
Коллектив Team Liquid получил последнее приглашение на турнир ESL One New York 2017.
В чемпионате примут участие восемь команд. Ранее инвайты получили Natus Vincere, Virtus.pro, FaZe Clan, SK Gaming и Astralis. Два слота на турнир получат победители квалификаций в Европе и Северной Америке.
ESL One New York 2017 пройдет 16-17 сентября в Нью-Йорке в Barclays Center. Призовой фонд составит 250 000 долларов.
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